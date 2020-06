SARONNO – In pieno pomeriggio ha fatto la sua comparsa sulla ciclabile tra la città degli amaretti e Ceriano spaventano un gruppo di saronnesi ma… le loro urla hanno spaventato lei che è subito scappata in mezzo all’erba dileguandosi in pochi minuti. Il riferimento va alla maxi biscia trovata tra via Bormio e via Valtellina. Si tratta di un biacco una specie innocua per l’uomo particolarmente diffusa nel vicino parco Lura. Non è la prima volta che fanno capolino in parchi e giardini della città ma nonostante questo quella alle porte della città ha spaventato non poco i passanti che l’hanno incrociata. Un brivido che però è durato pochi minuti per entrambe le parti. C’è stato appena il tempo di fare qualche foto da condividere sui social e la biscia, trovata una via di fuga, è scappata nell’erba dell’aiuola.

I passanti l’hanno presto persa di vista: il biacco si sarà nascosto in qualche angolino in attesa di scappare lontano dalla ciclabile appena la mobilitazione creata dalla sua presenza si è placata.