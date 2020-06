GROANE – Due guasti contemporanei alla linea della corrente elettrica in tre comuni delle Groane nel primo pomeriggio di oggi 24 giugno.

A Ceriano e a Solaro, il black out è iniziato poco dopo l’ora di pranzo e ha riguardato entrambi i territori, in molte vie e molte zone: la causa sarebbe stata individuata nel guasto ai cavi elettrici provocato dalla ditta che sta effettuando i lavori di posizionamento della fibra ottica. Prima delle 17 sono stati risolti i disagi.

A Limbiate, invece, i guasti hanno iniziato ad essere segnalati verso le 14.30 in molte vie del quartiere Ceresolo (al confine con Solaro) e del quartiere di Pinzano, lungo la direttrice che porta al centro cittadino. Qui, pare che la causa del black out sia da imputare ad un taglio d’erba nell’area verde di fronte alla Villa Bianca: i tecnici di Enel Sole, avvisati dal comune, si sono occupati subito della riparazione e dopo un paio d’ore l’elettricità è tornata in quasi tutte le zone interessate.

25062020

(nella foto: i lavori di posa della fibra a Ceriano Laghetto)