SARONNO – Momenti di apprensione per una caduta accidentale, nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna: è successo questa mattina alle 7.50, sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa saronnese il cui equipaggio si è preso cura della donna che era scivolata, si tratta di una sessantaduenne che è stata infine trasferita al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicata. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Caduta accidentale anche in viale Prealpi, il fatto è successo la scorsa notte quando erano le 3: anche in quel caso è stata una ambulanza della Cri a soccorrere una donna rimasta ferita, lievemente. La paziente, di 38 anni, è stata accompagnata all’ospedale saronnese per le cure del caso.

(foto: l’area antistante la stazione ferroviaria di Saronno centro; ogni giorno è frequentata da numerosi pendolari anche se con l’emergenza coronavirus l’andirivieni è negli ultimi mesi molto calato)

24062020