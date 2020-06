CERIANO LAGHETTO – Terzi in classifica nel campionato di Terza categoria “congelato” per l’emergenza coronavirus, il Dal Pozzo pensa già alla prossima stagione: “Ci riproveremo l’anno prossimo, partendo dalla riconferma per intero della guida tecnica della squadra: direttore sportivo Andrea Regano, mister Daniele Borgatti, vicemister Matteo Bertuolo. Confermati gli accompagnatori della prima squadra: l’infaticabile pres Riccardo Silva, il verace Alessio Ranieri e il diplomatico Edoardo Gornati. A questi potrebbero aggiungersi altri collaboratori nel corso della programmazione estiva” precisano i dirigenti del club gialloverde.

“Durante i mesi di stop si sono fermate partite ed eventi aggregativi, ma non si è fermata la macchina organizzativa. A breve vi daremo succose news riguardo il tesseramento per la prossima stagione, che rimane un momento imprescindibile per una realtà come la nostra, soprattutto in un momento in cui la seconda fonte di autofinanziamento, e cioè gli eventi sociali, ha subito una brusca frenata. Questa nostra forma di sostentamento ci rende però più sicuri rispetto ai problemi che deriveranno dalla crisi economica a venire: dare poco, ma darlo tutti. E più sarà larga la base che riusciremo a costruire più potremo ambire ad altezze elevate. E non solo ce lo auguriamo, ma speriamo di riuscire ad organizzarci adeguatamente per questo obiettivo. I gruppi di lavoro decisi durante le ultime assemblee dei soci sono ancora attivi, e quindi chiunque volesse dedicare un po’ del proprio tempo per supportare la Frazione Calcistica Dal Pozzo non deve fare altro che chiedere: di tutto e di tutti abbiamo bisogno” concludono i dirigenti.

(foto: i giocatori del Dal Pozzo con i loro fedeli tifosi)

24062020