ORIGGIO – “Attenzione ai cervi!” Questo l’appello della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio, dopo la segnalazione in periferia della presenza di questi mammiferi di grosse dimensioni. In particolare nei giorni scorsi è stato più volte notato un esemplare adulto, probabilmente un maschio, nella zona di via per Cantalupo. E’ stato anche visto attraversare la strada e dunque con il pericolo di collisione con le auto di passaggio.

A fine aprile scorso nella vicina autostrada A8, nel tratto compreso fra Origgio e l’uscita di Legnano, un motociclista si era trovato proprio ad un cervo, era caduto ed era rimasto ferito mentre l’animale si era allontanato nei boschi della zona e non era stato più trovato.

Anche nelle zone limitrofe al Parco delle Groane a sud di Saronno nel recente passato ci sono state segnalazioni di questi animali, nelle campagne attorno Cascina Emanuela e Cascina Colombara.

(foto archivio: un cervo avvistato nella zona)

24062020