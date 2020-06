Cogliate, problemi per la nuova palestra: l’azienda si ritira

COGLIATE – Il nuovo palazzetto dello sport da realizzare nell’area delle scuole medie rimane vittima del Covid19. I lavori, che dovevano essere avviati a fine inverno, sono invece rimasti bloccati a causa del lockdown e l’amministrazione comunale è rimasta senza azienda aggiudicataria del bando per la realizzazione della struttura sportiva. «L’azienda è stata corretta con noi – spiega il primo cittadino Andrea Basilico. Anche escludendo la differenza dei costi dovuti all’emergenza del coronavirus ed all’evidente, ma superabile, aumento delle spese per le norme di sicurezza, in maniera trasparente ci è stato comunicato che si sono accavallati una serie di lavori e cantieri a causa del periodo di chiusura durante l’epidemia e che sarebbe stato impossibile far partire l’opera a breve. C’era il rischio di rimandare a lungo il cantiere e, piuttosto che rimanere in stallo, abbiamo preferito sciogliere il contratto. Abbiamo apprezzato l’onestà e la trasparenza dell’azienda aggiudicataria. Ora ripartiremo con l’iter burocratico per riassegnare il cantiere, rimane ovviamente un’opera prioritaria per noi, ma è presto per tornare a parlare di tempistiche inizio lavori».

24062020