SARONNO – Oggi, non succedeva dall’inizio dell’emergenza coronavirus, nessun nuovo caso di contagio da coronavirus in tutto il Varesotto. Ecco il riepilogo di tutte le località della zona, con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Saronno 239

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 103

Gerenzano 31

Cislago 37

Tradate 127

Venegono Inferiore 22

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 320

Busto Arsizio 400

Gallarate 260

Sono sempre più bassi i numeri dei nuovi contagi da coronavirus nella zona e per la prima volta dall’inizio dell’emergenza nel Varesotto si segna oggi un +0, nessun nuovo caso. Pochissimi nelle province vicine, +2 nel Comasco e +1 in Brianza. In Lombardia oggi +88 nuovi casi accertati.

Per informazioni oppure richiste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una immagine del centro di Saronno)

24062020