SARONNO – Da giovedì 25 giugno, torna a Saronno lo shopping sotto le stelle, un’iniziativa che, come spiegano gli organizzatori, rappresenta “un segnale di ritorno, seppur lento alla normalità”.

Ma in cosa consiste esattamente l’iniziativa? In sostanza i negozi rimarranno aperti sino alle 23. Non solo shopping ma “se lo vorrete – continuano gli organizzatori – potrete fermarvi, per un’apericena o una cena veloce, nei numerosi punti di ristoro della nostra città”.

Un ampliamento degli orari che si spera possa aiutare le attività commerciali a superare la difficile congiuntura creata dal coronavirus.

“Per gli eventi cittadini, bisognerà invece attendere – concludono gli organizzatori – considerata la situazione, ma non è escluso che le singole attività, possano presentare iniziative, per animare in sicurezza il centro”.

In prima linea resta però il pieno rispetto delle normative anticontagio non solo per chi entra nelle attività ma anche per i personale dei negozi dove igienizzate e mascherine rappresentano ancora la quotidianeità.

(foto archivio)

24062020