GERENZANO – Due incidenti stradali oggi a Gerenzano, è rimasto ferito anche un ragazzino. Primo episodio alle 8.50, in via Manzoni un’auto è uscita di strada e la conducente, una donna di 53 anni, è rimasta contusa: è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo ed è stata trasferita all’ospedale di Saronno per essere medicata dalle lievi contusioni subite. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi del caso.

Alle 16.45 altro incidente, stavolta in via Inglesina: per una caduta dalla bicicletta è rimasto ferito un giovane di 13 anni, soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Saronno subito accorsa assieme alle pattuglie di carabinieri e polizia locale. Il ragazzo ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita.

(foto: una immagine della zona di via Inglesina a Gerenzano; c’è una pista ciclabile che porta a centro sportivo e Parco aironi e quindi l’andirivieni è sempre intenso)

24062020