GERENZANO / ORIGGIO – Tamponamento fra due auto ieri sera nei pressi dello scalo ferroviario Trenord di Gerenzano-Turate, in via Stazione al confine tra i due paesi: nello scontro sono rimasti contusi una donna di 24 anni ed un uomo di 52 anni; sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza del Sos Mozzate, che ha trasportato i feriti – le cui condizioni non sono apparse preoccupanti – all’ospedale di Saronno. I militari dell’Arma si sono occupati di compiere i rilievi del sinistro al fine di stabilire la precisa dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Tamponamento fra due auto anche a Origgio, in via per Cantalupo alle 18.50: l’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Saronno ha soccorso l’unico ferito, un ragazzo di 22 anni, per il quale non c’è comunque stato bisogno del trasporto in ospedale. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per i rilievi dell’incidente.

(foto archivio)

24062020