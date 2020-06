CISLAGO – Pedone investito a Cislago, nell’incidente è rimasta ferita una ragazzina di 11 anni. E’ successo questo pomeriggio alle 16.45 in via Cavour a Cislago. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e sono arrivate due ambulanze, della Croce rossa di Legnano e della Croce azzurra di Caronno Pertusella; a seguire il trasferimento della paziente all’ospedale di Circolo di Varese, per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento del ricovero non appariva in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione quello che è successo e per mettere a fuoco le responsabilità di questo incidente stradale.

Quella di oggi è stata una giornata contrassegnata da diversi incidenti stradali, nella zona del Saronnese. Due sono quelli avvenuti nella vicina Gerenzano, con un giovane ciclista ed una automobilista finiti in ospedale per essere medicati.

(foto archivio: carabinieri ed ambulanza nel corso di un intervento sul territorio)

24062020