LAZZATE – Vandali, maleducati e “pirati” in azione a Lazzate, il loro comportamento è stato stigmatizzato anche sui social network, dove sono state pubblicate le foto delle loro gesta. Ecco dunque apparire qualche che è successo alla casetta dell’acqua, dove è stata rovinata, anzi bucherellata la copertura dove ci sono i disegni con le farfalle.

Mentre in via Laratta in prossimità del posteggio del centro sportivo è stata scardinata una colonnina del telefono: opera di teppisti oppure frutto di una manovra sbagliata coin una autovettura? L’interrogativo è d’obbligo anche se, come sia andata, i danni materiali appaiono decisamente consistenti. Si è adesso alla ricerca di eventuali testimoni dei responsabili di questi episodi, per fare chiarezza sull’accaduto, anche ai fini assicurativi.

(foto: la colonnina telefonica che è stata letteralmente messa ko in via Laratta nei pressi del posteggio dello stadio del paese)

24062020