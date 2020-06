SARONNO – E’ Villa Gianetti la location scelta per la conferenza stampa del Comitato ex Asilo Vittorio Emanuele II di Via Manzoni

Tra le prime attività del comitato c’è stato l’invio di una dettagliata ricerca storica sullo stabile comunale di via Manzoni, che l’Amministrazione comunale vorrebbe vendere, al Segretariato Regionale per la Lombardia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo affinché possano essere effettuate le necessarie valutazioni per tutelare l’edificio. E’ stato il primo atto formale del comitato per la salvaguardia e la valorizzazione dell’immobile comunale ex asilo situato tra via Manzoni e via Roma nato quest’estate con la guida di Franco Casali e l’adesione di decine di saronnesi. L’obiettivo è quello di tutelare lo stabile ospitava fino a qualche mese fa gli uffici del distretto sanitario e che in passato è stato sede dell’asilo Vittorio Emanuele II.

(foto: l’edificio di via Manzoni)