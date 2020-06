Scomparsa Alfredo Biondi: il ricordo di Silighini e di Forza Italia Saronno

SARONNO – Anche a Saronno il lutto per la scomparsa dell’ex ministro Alfredo Biondi. Ecco il ricordo di Luciano Silighini Garagnani di Forza Italia Saronno.

Apprendo con dolore immenso la notizia della morte del carissimo amico Alfredo Biondi, già Ministro del Governo Berlusconi e vice presidente della Camera dei Deputati. Al suo fianco le battaglie politiche più belle a Genova e la condivisione della nascita di Forza Italia in quei giorni lontani del 1994. Con Alfredo insieme a Ernesto Bruno Valenziano,Uberto Piccardo e Fabio Podestà in quegli anni avevamo creato il gruppo liberale interno a Forza Italia. Una persona seria, un amico vero col quale abbiamo condiviso momenti indimenticabili anche al di fuori della politica, tra risate spensierate in anni in cui eravamo tutti uniti dalla certezza che stavamo cambiando l’Italia. Con la sua morte vola via una parte della mia vita, fatta di giorni lieti che resteranno sempre nella mia memoria. Ciao caro Alfredo mi impegno, e te lo prometto, a raccontare alla giovani generazioni che ancora oggi credono in Forza Italia che cosa hai rappresentato tu e quanto il pensiero liberale sia la strada maestra per risollevare la nostra Patria. Proteggici da lassù è sempre Forza Genoa!

Luciano Silighini Garagnani

Responsabile organizzazione e comunicazione Forza Italia Saronno

