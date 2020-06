COGLIATE – L’Amministrazione comunale del sindaco Andrea Basilico conferma l’attenzione nei confronti degli edifici scolastici di Cogliate. Dopo l’ imbiancatura completa delle scuole primaria “Battisti” e della secondaria “Buzzati”, effettuata la scorsa estate, per concludere i lavori iniziati il sindaco Basilico comunica l’intenzione di rifare il look della biblioteca con una nuova tinteggiatura, “per renderla ancora più allegra e accogliente”.

La biblioteca comunale, pertanto, resterà chiusa da lunedì 6 a sabato 11 luglio per consentire l’esecuzione di tutti i lavori. Si tratterà di una imbiancatura “totale” degli spazi interni della struttura, che dunque al termine dell’intervento si presenterà con un volte “migliore” ai tanti utenti, di tutte le età, che abitualmente frequentano tali spazi.

(foto: il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, nel corso di uno dei suoi videomessaggi su Facebook con i quali anche durante l’emergenza coronavirus ha continuato ad informare i concittadini delle attività comunali; di iniziative e progetti in ambito locale)

