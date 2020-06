COGLIATE – E’ partita lunedì la sanificazione delle attività commerciali del paese. Come proposto e progettato dall’amministrazione comunale, utilizzando dei macchinari in grado di produrre ozono, le attività commerciali di Cogliate che hanno aderito al progetto sono state sanificate e continueranno ad esserlo per le prossime settimane. Il comune ha provveduto ad acquistare delle apparecchiature portatili, che oltre ad essere utilizzate presso gli uffici comunali, sono state condivise con le attività commerciali e verranno utilizzate anche in tutte le altre strutture che necessiteranno di una sanificazione di questo tipo, come il Cdd, il centro anziani e le sedi delle associazioni, prima della riapertura.

Il progetto, completamente gratuito per le attività ha preso vita anche grazie al supporto dei ragazzi dell’associazione Giovani SanDalmazi, che si sono resi disponibili a girare per i negozi ed attivare la procedura di sanificazione. “In questa strana estate non potremo dar vita ai nostri eventi a cui teniamo molto, abbiamo deciso di investire quel tempo cercando di essere utili al nostro paese” – dichiara Davide Basilico presidente dell’associazione Giovani SanDalmazi.

“Anche in questo caso l’unione fa la forza – afferma il sindaco Andrea Basilico – la collaborazione tra amministrazione comunale, mondo delle associazioni e commercianti di Cogliate, permette di alzare ulteriormente l’asticella della sicurezza, soprattutto sgravando le molte attività penalizzate dal lockdown da ulteriori costi e impegni”.