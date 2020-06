MILANO – Quasi il doppio di ieri i dati rilevati in Lombardia oggi, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus. Dagli 88 di ieri infatti si passa oggi, sono i dati della protezione civile nazionale, a +170 nuovi casi, con una variazione dello 0.2 per cento. In totale, sempre stando ai dati della prociv nazionale, in Lombardia dall’inizio della pandemia si sono registrati 93.431 casi di positività al virus. Nelle altre regioni, spicca il +47 dell’Emilia Romagna mentre nel resto d’Italia i numeri sono molto “piccoli”, tutti a cifra unica meno che nel Lazio, +12 ed in Liguria, +14.

Per informazioni oppure richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio)

25062020