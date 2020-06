CERIANO LAGHETTO – Lettera aperta da parte del vicesindaco di Ceriano Laghetto, e coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia, Dante Cattaneo al “sacerdote dei migranti”, il prete toscano don Massimo Biancalani.

Caro don Biancalani, prete dei migranti,

Il tuo modello di integrazione è diventato una jungla. L’altro ieri è emerso che il confessionale della tua chiesa in Toscana era usato come nascondiglio per lo spaccio! Uno dei tuoi “ragazzi” è stato beccato mentre occultava eroina nel confessionale profanandolo.

Ieri sei stato minacciato con un coltello da un altro dei tuoi bravi ragazzi: “Dammi 50 euro”. Caro don, il buonismo nuoce alla salute di tutti noi, anche alla tua! Servono meno “Bella Ciao” in chiesa e più severità, specie nella lotta alla droga che é un male che sta distruggendo sempre più tanti ragazzi e ragazze. Pensiamo anche a loro!

(foto archivio: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo; è anche coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia)

