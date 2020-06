SARONNO – Vincolo sull’ex Asilo? Il Comune non commento “finchè non avremmo guardato i documenti”. Dall’ufficio stampa comunale è questa la risposta alla richiesta di un commento sulla notizia data ieri da Franco Casali come portavoce del comitato nato l’estate scorsa per la salvaguardia dello storico edificio tra via Roma e via Manzoni che nella sua storia ha ospitato la scuola materna e il distretto sanitario.

Tutto è nato nel 2019 quando Casali, come capogruppo in consiglio comunale, aveva trovato nelle pagine del bilancio l’intenzione di vendere l’edificio. Nel giro di poche settimane la città si era mobilitata ed era nato il comitato che ha riunito anche volti noti della società saronnese da Maria Luisa Sala Cantoni presente ieri mattina alla conferenza in Villa Gianetti con il professor Alessandro Carugati. “Il nostro storico asilo – ha annunciato Casali – é stato “dichiarato di interesse culturale” con un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali”. Il provvedimento è stato preso nel mese di gennaio è stato inviato in Municipio a marzo ma poi complice l’emergenza covid se ne sono un po’ perse le tracce.

“Il ministero – ha cui il comitato ha inviato una dettaglia relazione l’estate scorsa ha rimarcato Casali – ha dichiarato che “l’immobile denominato ex Asilo Vittorio Emanuele II é di interesse culturale”. Una vittoria per il comitato: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo fondamentale di mantenere il vincolo “ope legis” che l’amministrazione comunale di Saronno aveva chiesto di togliere per poi poter procedere alla vendita di questo storico complesso immobiliare pubblico”. Casali guarda avanti: “Ora competerà alla prossima amministrazione comunale valorizzare e riportare ad un congruo uso pubblico lo storico edificio”. Difficile infatti pensare che un privato possa voler acquistare la struttura situata in una posizione centralissima alle spalle delle Prepositurale ma che dovrà restare con quella conformazione e soprattutto ad uso pubblico.

Come la pensa il sindaco e l’Amministrazione? Presenteranno ricorso? Ancora non è dato saperlo. Dal palazzo comunale il sindaco Alessandro Fagioli e l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni non rilansceranno dichiarazioni fino a quando non avranno visionato i documenti.

