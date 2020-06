CERIANO LAGHETTO / SARONNO – “La nostra serie A2 femminile è pronta a scendere in campo, le nostre ragazze e il loro capitano non vedono l’ora di giocare. Saranno ospiti del Circolo tennis Roseda che si è reso disponibile ad ospitarci. Sarà come giocare sui nostri campi di Ceriano, perché ci accomuna la stessa filosofia di sport e di tennis”. Lo annuncia la società tennistica cerianese.

Le nostre giocatrici sono Eleonora Leva, Gloria Stuani, Rachele Zingale, Anne Schaefer, Angelica Moratelli e Camilla Scala; capitano il maestro nazionale Silverio Basilico. “Forza ragazze anche se non possiamo vedervi giocare, faremo il tifo per voi” dicono i dirigenti del club. Il Ct Ceriano fa capo al centro tennistico di Ceriano Laghetto ed al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo a Saronno che ormai da alcuni anni è la “seconda casa” de tennis di Ceriano.

(foto di gruppo per la formazione femminile di serie A2 del Ct Ceriano)

