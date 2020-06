CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – “Pasticceria San Francesco, Caronno Pertusella: a volte su questa terra incontri persone speciali, nate per dare un senso alla loro vita. Lui è Alessandro, proprietario della pasticceria, il quale con tutta la sua forza e amore verso il prossimo, aiuta l’associazione Saronno point onlus alla raccolta di viveri”. A parlare il vicepresidente di Saronno point, Mario Busnelli.

“Se non ti pesa fai la spesa” è l’iniziativa per la raccolta dei viveri per i bisognosi, “ed Alessandro nel suo negozio ha installato un banco raccolta ormai da molte settimane, un grande aiuto per tutte le famiglie in serie difficoltà economiche. Ogni settimana – ricorda Busnelli – con Alessandro è un successo, un vittoria del cuore di tante persone! Viva la vita! Alessandro raccoglie anche offerte in denaro, con lo stesso acquistiamo viveri freschi per quanto possibile e consegnate direttamente ai bisognosi. Le offerte sono giustificate con ricevuta. Insieme lavoriamo nella fabbrica di cuori, insieme costruiamo il bene e poi lo distribuiamo”.

