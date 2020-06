SOLARO – Si conclude la distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata con la fornitura dedicata alle attività commerciali, artigianali ed industriali del Comune di Solaro. Dopo le forze introdotte grazie all’impegno dei volontari per la consegna delle forniture ai privati si passa dunque alle altre realtà del territorio. Mentre precedentemente erano stati raggiunti a domicilio i nuclei familiari over 65 grazie al lavoro di volontari e Protezione civile, nel mese di maggio, in dieci diversi momenti e punti distribuiti sul territorio comunale, il Comune, in collaborazione con il gruppo degli ecovolontari e dei volontari del servizio spesa e farmaci, ha consegnato un totale di quasi 4.000 kit, ed ora si appresta a fare altrettanto con negozi e attività produttive.

La distribuzione avverrà nella sala Angelo Nobile (cortile del Municipio) via Mazzini 60 in tre differenti date:

lunedì 29 giugno dalle 16.00 alle 18.30

lunedì 6 luglio dalle 16.00 alle 18.30

lunedì 13 luglio dalle 16.00 alle 18.30

Per il ritiro della fornitura prevista è richiesto di presentare la Carta regionale dei servizi del legale rappresentante o di un suo delegato e di essere in regola con i pagamenti Tari. Per informazioni è possibile contattare il numero 0296984360.

(foto: la precedente distribuzione dei kit in Municipio)

25062020