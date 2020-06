SARONNO – Si sa il primo giovedì di apertura di negozi è sempre in salita soprattutto quest’anno quando complice le misure anticovid la possibilità di aprire la serata è arrivata un po’ in corsa ed annunciata principalmente sui social network. Altro elemento per una falsa partenza, insieme ai dubbi di molti commercianti scettici sulla scelta dei saronnesi e di chi gravita sulla città di fare acquisti dopo le 21, “l’aria di pioggia” che fin dalle prime ore di giovedì sera ha avvolto Saronno.

I più temerari sono usciti soprattutto per concedersi una birra nei tavolini esterni o un gelato camminando per corso Italia. Luci spente e poche “porte aperte” però hanno caratterizzato tutto il “triangolo dello shopping saronnese”. A dare il colpo di grazie il temporale che ha costretto i presenti a scappare a casa o a rifugiarsi sotto portici e balconi. Finita la pioggia intorno alle 22 spazio all’ultima passeggiata per tornare a casa.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori)

25062020