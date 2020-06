[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito alle aperture serali del giovedì.

Si comunica che in seguito alla ripartenza dello “Shopping Night Saronno 2020”, in cui sarà garantita la riapertura serale dei negozi ogni giovedì fino alle 23, sono state istituite variazioni in merito all’orario di esposizione dei rifiuti per alcune vie interessate.

Tutti gli indirizzi appartenenti alla ZONA 1 della raccolta rifiuti dovranno esporre umido, carte e cartone, plastica e lattine tutti i giovedì fino al 6 agosto 2020 secondo le modalità ivi descritte. Le utenze commerciali che aderiscono all’iniziativa dell’apertura serale, dovranno esporre i rifiuti dalle ore 23.30 di giovedì entro le ore 6 di venerdì, al contrario delle attività commerciali che invece non aderiscono all’iniziativa e che dovranno esporre i rifiuti dalle ore 12.30 alle 14 di ogni giovedì. Le utenze civili, invece, dovranno rispettare i seguenti orari: giovedì dalle 12.30 alle 14 oppure tra le 23.30 di giovedì e le ore 6 di venerdì. Per maggiori dettagli e per verificare l’elenco delle vie interessate, si consiglia di consultare l’avviso in allegato.

“L’apertura dei negozi serali quest’anno è un leggermente diversa rispetto agli altri anni. Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, non ci saranno manifestazioni in piazza per evitare assembramenti. Sono fiducioso però che i saronnesi sfrutteranno lo stesso l’iniziativa per uscire, anche solo per una passeggiata fra le vetrine dei nostri negozi o per bere una bevanda seduti all’aperto. L’Amministrazione, in accordo con il Distretto Urbano del Commercio, ha dato l’opportunità alle diverse attività commerciali di rimanere aperte ogni giovedì sera. Ognuno sarà libero di decide come gestire il proprio esercizio.” Spiega l’assessore al Commercio, Artigianato e Attività Produttive Paolo Strano.