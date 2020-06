CISLAGO – Si chiama “Summerlife 2020” ed è l’oratorio estivo di Cislago, che ha preso avvio negli ultimi giorni e con greande successo, ovviamente nel pieno rispetto di tutte le norme legate all’emergenza coronavirus ma anche con tanto divertimento per i bambini che lo stanno frequentando e, perchè no, anche per volontari ed educatori parrocchiali che si sono messi a disposizione per fare in modo che potesse concretizzarsi questa iniziativa dal così elevato valore sociale.

Un vero “miraggio” sino a poco tempo fa, per tanti bambini che dopo il periodo del lockdown non vedevano loro di tornare a giocare con i propri coetanei: è dunque possibile farlo all’oratorio del paese, grazie a questa iniziativa dell’oratorio “Sacro cuore” di via Don Pietro Erba a Cislago. Si andrà avanti sino al 24 luglio.

(foto: volontari all’ingresso dell’oratorio estivo, la colonnina per il gel disinfettante ed un momento di gioco nel cortile del complesso parrocchiale di Cislago)

26062020