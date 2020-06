SARONNO – FIRENZE – Fase 3 riparte anche lo Starhotel del quartiere Retrostazione. La celebre catena ha annunciato per oggi la riapertura della struttura tra via Varese e viale Escrivà.

“Riapre il 26 giugno anche lo Starhotels Grand Milan di Saronno, situato a poca distanza da Malpensa e comodamente collegato al centro di Milano. Luogo ideale per un soggiorno all’insegna di design e funzionalità, il Grand Milan è a tutti gli effetti uno urban resort che offre una vasta gamma di servizi tra cui una piscina panoramica sul rooftop dell’albergo”.

Quello saronnese fa parte del secondo pacchetto di hotel che riaprono per la catena internazionale che durante il lockdown ha chiuso tutte le strutture ricettive ad eccezione del Rosa Grand di Milano che è sempre rimasto aperto. Con quello della città degli amaretti aprono altri 4 alberghi a Siena, Roma, Parigi e Milano.

Per incentivare la riscoperta della bellezza del viaggio in Italia facendo leva su un portafoglio unico di alberghi, Starhotels ha recentemente lanciato l’iniziativa “Un ritorno da Star”, grazie alla quale chi sceglierà gli alberghi del gruppo prenotando entro il 31 agosto un soggiorno in Italia fino al 31 dicembre attraverso il programma Loyalty I am star, riceverà in regalo un voucher pari al 50% del valore del soggiorno stesso, da utilizzare in maniera flessibile in uno dei 24 alberghi Starhotels in Italia entro il 31 marzo 2021.

(foto archivio)

25062020