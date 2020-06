SARONNO – Luci e ombre in Lombardia per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. Vero, i casi appaiono tendenzialmente meno gravi, gli ospedali si stanno svuotando ed anche a Saronno, dove si sono sfiorati i 200 pazienti neppure tanto tempo fa, ora nelle strutture nell’Asst Valle Olona che gestisce anche il nosocomio saronnese, ne restano pochssimi e nessuno in terapia intensiva. Insomma, va molto meglio e ieri, di nuovi positivi al coronavirus, in tutta la provincia di Varese ne è stato trovato soltanto +1. Niente, in confronto solo a poche settimane fa.

Insomma, tutto bene? A fare da contraltare a questi dati estremamente positivi e tutto sommato condivisi anche con il vicino Comasco e la Brianza c’è il dato di ieri in Lombardia, praticamente doppio rispetto a quelle giorno prima, anche e soprattutto per i nuovi +79 casi positivi scoperti in provincia di Bergamo.

Riepilogando, a livello provinciale, la maggior parte dei nuovi casi di positività al coronavirus ieri sono stati riscontrati in provincia di Bergamo. Pochi quelli in zona: +1 nel Varesotto, +8 nel Comasco e +4 in Brianza. In ambito regionale sono stati contati +170 nuovi casi, quasi il doppio dell’altro ieri.

26062020