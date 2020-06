SARONNO – “Diceva Agatha Christie: “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Ebbene, dopo la ex Saronno – Seregno e gli alberi di via Roma i saronnesi hanno vinto anche con l’ex asilo Vittorio Emanuele II: il Ministero per i beni culturali lo ha dichiarato “di interesse culturale”.

E’ la premessa dell’intervento di Augusto Airoldi ex presidente del consiglio comunale e candidato sindaco per Pd, [email protected] e la civica Airoldi sindaco in merito al vincolo sull’ex asilo (ex distretto sanitario) di via Manzoni e via Roma.

“E’ la prova provata che, da anni, saronnesi e istituzioni vanno in una direzione, la giunta Fagioli vorrebbe andare in un’altra. Ma, fortunatamente, viene fermata. Grazie al Comitato ex Asilo di via Manzoni, l’amministrazione Lega-FI-SAC-FdI dovrà rinunciare ai suoi progetti di far cassa con la vendita di un pezzo della storia di Saronno”.

