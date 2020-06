SARONNO / TRADATE – Un centinaio di metri quadrati ricavati nel cuore di quell’ecosistema dell’innovazione che è l’area ex Lesa di Saronno, azienda degli anni Sessanta specializzata nella produzione di componenti elettrici e giradischi portatili che da tempo ha convertito i propri spazi in ambienti avanzati di condivisione, ricerca, produzione e servizio. Un solco a misura di Faberlab, il Digital innovation hub (Dih) nato dalla volontà di Confartigianato Varese e di Confartigianato Lomellina di offrire alle aziende un luogo in grado di combinare innovazione e saper fare.

Ed è proprio nell’immobile al civico 21 di via Ferrari che diventerà operativa entro le prime due settimane di luglio la nuova sede di Faberlab che si trasferisce dunque da Tradate. Una sede smart, performante, studiata per combinare le attività produttive con le esigenze formative e divulgative.

“Fenomenale la location, ricavata nella zona della provincia più prossima all’area metropolitana milanese e a due passi dalla terza stazione ferroviaria per importanza della Lombardia tra quelle gestite da FerrovieNord” dicono i responsabili di Faberlab.

