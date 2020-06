Giovani in piazza monito di Banfi: “Mascherina e distanze sono importanti. Siate responsabili”

SARONNO – “Con l’occasione della prima serata estiva di negozi aperti sono stato tra i saronnesi che hanno deciso di passare la serata in centro”.

Inizia così la nota del consigliere comunale indipendente Francesco Banfi: “Arrivato alle 21 ho incontrato il candidato Pierluigi Gilli con cui, dopo una passeggiata, insieme ad alcuni amici ci siamo fermati al tavolino di un bar: si è parlato del più e del meno, ma anche di come fosse bello vedere il centro città riempirsi in special modo dai giovani. Purtroppo il successivo acquazzone ha costretto tutti ad una malparata rifugiandosi sotto balconi o portici e, una volta spiovuto, la piazza era letteralmente invasa da giovanissimi”.

Banfi si concede però un monito ai ragazzi: “Bello poter vivere lo svago e la vacanza, ma, permettetemi, ragazzi, soprattutto in questo momento per tornare alla normalità servono responsabilità e altruismo declinati nel seguire le regole: è importante indossare la mascherina e mantenere la distanza. So che è difficile, in particolar modo alla vostra età, ma siete il futuro che deve pensare a sè stesso e anche al presente, fatto delle vite e della salute di ciascuno di noi. Bene uscire, ma prima siate responsabili. Fate in modo di dimostrare che non serve sempre la coercizione!”

26062020