GERENZANO – SARONNO Ieri pomeriggio alle 16 in Comune a Gerenzano l’artista-fabbro Francesco Fazio ha consegnato alla Caritas assegno di mille euro ricavato dalla vendita all’asta di una sua opera.

“Cuore e Anima” è ciò che l’artista Francesco Fazio ha messo all’asta per raccogliere fondi per aiutare la Caritas a gestire l’emergenza Coronavirus e le difficoltà di tante famiglie fragili nel Saronnese. Non è solo lo spirito dell’artista ma soprattutto l’opera d’arte in acciaio corten che nel 2019, lo stesso anno della realizzazione, ha viaggiato oltre oceano con destinazione Miami, dove è stata esposta su invito di Vittorio Sgarbi. Non è la prima volta che Francesco Fazio mette le proprie abilità al servizio della collettività. Basti citare come abbia realizzato l’opera d’arte che accoglie quanti entrano nel nuovo Municipio di Gerenzano.

Ieri pomeriggio si è tenuta una semplice cerimonia di consegna di Municipio alla presenza del sindaco Ivano Campi e dell’assessore ai Servizi Sociali Dario Borghi. Il donatore che ha acquistato l’opera ha chiesto di poter restare anonimo.

26062020