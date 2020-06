SARONNO – Una donna in difficoltà in via Manzoni, nel centro di Saronno: è stata notata da alcuni passanti attorno alle 3, è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza e sul posto è arrivata una autolettiga della Croce rossa di Saronno. I volontari del soccorso si sono presi cura della paziente, una 45enne e la prognosi è stata di intossicazione etilica.

Insomma, la donna aveva bevuto troppo ed era proprio per quello che stava male: alla fine la decisione è stata quella di trasferirla all’ospedale cittadino di piazza Borella, peraltro situato nelle immediate vicinanze, per tutti gli accertamenti del caso. Le condizioni della donna non sono comunque apparse particolarmente preoccupanti. Per la Cri saronnese si tratta dell’ennesimo intervento per questo genere di problematiche, ovvero l’abuso di alcol, che viene compiuto sul territorio di Saronno e nell’immediato circondario. Una problematica davvero “trasversale” visto che nel corso del tempo ha riguardato giovani e meno giovani.



