SARONNO – Luciano Silighini Garagnani di Forza Italia Saronno, col suo solito stile di inviato sul campo, risponde alle polemiche su via Leonardo Da Vinci al rione Matteotti organizzando – ieri – un tour serale e notturno con alcuni suoi volontari, proprio nella zona del parchetto da basket e nei dintorni dello skate park. “Sono stato l’unico in questi anni ad aver ripulito la zona e denunciato lo stato di incuria nel quale versava il quartiere e mai come altri posso entrare nella discussione – dichiara l’esponente di Forza Italia – negli anni in cui la sinistra era seduta sul trespolo del Comune raccolsi siringhe e pattume di ogni genere in questa via e nei parchi circostanti. Ogni sera trovavo spacciatori e uomini intenti a bivaccare. Oggi questo non c’è più. Se qualcuno si lamenta per dei giovani che ridono e scherzano per la via fanno del male al quartiere”.

“Il degrado presente nella zona è minore di quello di altri quartieri e congruo con quello di altre città anzi, ho trovato la zona pulita e ben più curata di alcuni angoli del centro” continua Silighini che armato di telecamera ha documentato in presa diretta e senza montaggio il suo tour: “Lamentarsi se qualche ragazzo ride la sera o per giocare a basket ha rimosso la recinzione non significa che via Da Vinci sia il Bronx”. “Mi impegno a monitorare altre sere la situazione ma ciò che abbiamo visto oggi altro non è che un quartiere popolato di ragazzi intenti a vivere. Saronno si tolga l’immagine di quartiere dormitorio e apra gli occhi prima che i veri delinquenti arrivino davvero complici del silenzio e delle vie deserte – chiosa il regista e politico cittadino – abbiamo idee nuove per il programma della città in tema di cura urbana e mi impegnerò con fermezza affinché le incurie di alcune zone cittadine spariscano e Saronno torni ad essere un cuore vivo e pulsante per l’intero alto milanese”.

26062020