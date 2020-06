Calcio Eccellenza, l’Ardor Lazzate si rafforza con tre nuovi giocatori

LAZZATE – L’Ardor Lazzate, unica formazione di Eccellenza della zona, guarda al futuro e pensa già alla stagione 2020-2021 con diversi volti nuovi. In gialloblù è stato annunciato l’arrivo di Nicolò Biagioni, centrocampista ex Castellanzese. Classe 1988 ha all’attivo 100 prresenze in serie D ed anche esperienza fra C1 e C2 con il Pavia fra il 2006 ed il 2008. In Eccellenza ha vinto il campionato con la Castellanzese.

Nel gruppo è entrato anche il giovane Andrea Zirafa, centrocampista, classe 2000, proveniente dall’Alcione di Milano dove ha iniziato la stagione per concluderla nel Pavia.

Ulteriore elemento che arricchisce la rosa che il direttore sportivo Marco Proserpio sta allestendo è l’esperto Stefano Mantellini: 31enne, con esperienza fra Eccellenza, Promozione e Prima categoria, l’ultima stagione nello Zingonia.

Una attività sul mercato, da parte dell’Ardor Lazzate, che indica la volontà di non lasciare nulla di intentato per arrivare al prossimo campionato presentando un team particolarmente competitivo, per puntare in alto.

