TURATE – Dopo essere stato il paese della bassa comasca più colpito del coronavirus, con 57 casi accertati di positività dall’inizio della pandemia, ora Turate è covid-free. Lo annuncia il sindaco, Alberto Oleari.

Buongiorno a tutta la cittadinanza, con immensa gioia vi comunico che, da questa settimana, Turate è un paese Covid free, ovvero che non risultano casi conosciuti di persone risultate positive al Covid-19.

Ciò non significa però che non ci possano essere in assoluto casi di persone positive al Covid, ma semplicemente che, ad oggi, non ci sono casi conosciuti agli organi sanitari.