SOLARO – Il Comune di Solaro organizza per domenica un momento di ringraziamento per tutti quei volontari che sono stati e sono ancora in prima linea nella gestione dell’emergenza creata dall’epidemia di Coronavirus. Per il ritrovo saranno rispettate tutte le misure di distanziamento e sicurezza previste attualmente in Lombardia.

Il piccolo evento sarà ospitato dal cortile della sala polifunzionale di via San Francesco che garantisce spazi adatti ad evitare gli assembramenti e mette a disposizione numerosi parcheggi per evitare problemi di traffico.

Il momento sarà organizzato per gruppi con gli interventi dei volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, della Caritas e del gruppo spesa e farmaci; a tutti sarà consegnata dall’amministrazione una pergamena a titolo di ringraziamento per i compiti svolti nei giorni più critici dell’emergenza.

Sarà presente anche il Gruppo Fotografico Cogli l’Attimo per scattare una foto ricordo e testimonianza dell’impegno civico profuso da queste donne e uomini che si sono messi a disposizione con generosità per il bene ed i bisogni dei concittadini.

“È un vero onore – spiega sindaco di Solaro Nilde Moretti – aver collaborato e collaborare con così tanti coraggiosi e generosi solaresi. Il nostro ringraziamento, oltre che doveroso, è particolarmente sentito. Sappiamo che molti concittadini si sono sentiti meno soli ed hanno affrontato con maggiore speranza questo momento difficile grazie all’impegno di tutti loro.

Purtroppo, non sappiamo cosa aspettarci da questo autunno e non bisogna abbassare la guardia, quindi tutti i gruppi di volontariato rimarranno attivi, ma abbiamo voluto organizzare questo piccolo ritrovo anche per dare un segnale di ripresa a tutta la cittadinanza”.

27062020