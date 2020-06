Elezioni 2020, “Pronto Augusto?” ecco come funziona

SARONNO – E’ ora, dopo l’anteprima di martedì alla mini-convention, della presentazione ufficiale del servizio “Pronto Augusto?!”.

“Il numero è il 388 924 2468. Un numero che può essere contattato in tutti i modi possibili: telefonicamente, via SMS o utilizzando WhatsApp, che ormai usiamo tutti. Abbiamo deciso di chiamarlo «Pronto Augusto!?» perché ci è sembrata una via facile e immediata per consentire ai saronnesi di diventare parte attiva della campagna di Augusto Airoldi. In queste settimane post Covid, infatti, i classici incontri pubblici da tenere in presenza sono difficili da realizzare, viste le imposizioni del distanziamento. Con il Pronto Augusto vogliamo provare a superare queste restrizioni.

Chiamando questo numero si può:

– chiedere un incontro privato con Augusto. Lo possono fare le associazioni, i gruppi d’interesse, le imprese, i negozianti, le famiglie, le parti sociali. Chiunque voglia conoscere personalmente il candidato sindaco può farne richiesta e cercheremo di accontentarlo con una visita di persona, una call online, un aperitivo insieme nel rispetto della normativa anti-covid;

– avere informazioni sullo svolgimento della campagna e sui gruppi di lavoro che stanno costruendo il programma della coalizione;

– segnalare problemi, iniziative, potenzialità e dare suggerimenti che ci possono aiutare a pensare insieme una Saronno migliore;

– chiedere di essere iscritti al canale broadcast Pronto Augusto che informa tempestivamente sulle attività della campagna, sulle dichiarazioni, sugli articoli.

E concludono: “Pronto Augusto!? è quindi uno strumento che permette di avvicinarsi e costruire insieme la Saronno di domani. Una Saronno attrattiva, sostenibile, amica, dinamica, sconfinata e attrezzata che vuol dire una Saronno sicura. Noi ci stiamo lavorando: se volete siamo pronti a raccontarvela”.

27062020