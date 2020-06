CERIANO LAGHETTO – Fiori d’arancio a Ceriano Laghetto dove oggi, al palazzo municipale di piazza Lombardia, il sindaco Roberto Crippa ha celebrato il primo matrimonio post lockdown.

Oggi alle 12 ho celebrato oggi a Ceriano Laghetto il primo matrimonio dopo la fase di lockdown ed in emergenza covid-19, la cerimonia che ha visto protagonisti Daniela Cutuli ed Erminio Carotenuto, entrambi residenti a Cesate, si è svolta in una atmosfera emozionante, ma rigorosamente legata alle norme di distanziamento e uso della mascherina, inoltre a sposi parenti ed amici è stata rilevata la temperatura corporea prima dell’ingresso in sala consiliare a cura della nostra polizia locale, sono stato felice ed a un certo punto della cerimonia anche emozionato, per un evento che spero sia di buon auspicio per il ritorno alla vita normale dopo il periodo estivo, gli sposi visibilmente emozionati hanno ringraziato l’amministrazione comunale per l’attenzione a loro rivolta sia in fase di organizzazione che oggi giorno della cerimonia.

