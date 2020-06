Folla di giovani in piazza Libertà a Saronno, in 100 senza mascherina

SARONNO – Non sarebbero potuti passare inosservati ed infatti non è successo: il riferimento va alla folla di giovani che l’altra sera, e notte, ha affollato la centralissima piazza Libertà di Saronno, fra le 21 e mezzanotte. Cento e forse di più, quasi tutti senza mascherina e chi ce l’aveva, l’aveva abbassata. Con buona pace anche per le regole sul distanziamento, si trattava di un assembramento da “manuale”. Tanti i passanti decisamente indispettiti da questa situazione. In piazza Libertà dunque, questo gruppo di giovani e giovanissimi, alcuni decisamente su di giri, c’è stato anche un accenno di lite prima che, attorno a mezzanotte, sul posto arrivassero due pattuglie dei carabinieri ed a quel punto se ne sono andati tutti molto in fretta. Chi non mette la mascherina rischia sanzioni da 400 euro e non è detto che ora non arrivino considerando che nel piazzale c’è la videosorveglianza e tutto è stato sicuramente ripreso.

Una scena attorno alla quale l’altra sera faceva da contrasto la tranquilla movida del centro storico. Com’è andata nei locali pubblici della zona? Nella stragrande maggioranza dei bar e gelaterie del quartiere stanno rispettando alla lettera le norme sanitarie in corso, tenendo i clienti lontani gli uni dagli altri, evitando ressa all’interno, mettendo a disposizione gel disinfettante per le mani.

(foto: una delle pattuglie dei carabinieri intervenuta in piazza Libertà. L’arrivo della gazzella ha subito interrotto l’assembramento)

