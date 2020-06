MISINTO – Non solo i rappresentanti istituzionali, del volontariato e delle associazioni ma anche tantissimi privati cittadini si sono radunati questo pomeriggio nel centro di Misinto per il funerale di Bruno Piuri, il 58enne presidente del locale corpo bandistico misintese ucciso sabato scorso a colpi di pistola da un vicino.

Piena la chiesa, a “capienza ridotta” per le esigenze di distanziamento nell’emergenza coronavirus, molte sedie sono state posizionate anche all’esterno del tempio sacro ed in tanti si sono distribuiti attorno alla chiesa di via San Siro per partecipare comunque alle esequie. Momenti di commozione all’arrivo del feretro: Piuri era conosciutissimo in paese e non solo, per la sua azienda agricola e per il suo impegno nel sociale.

Il rosario si è tenuto ieri sera nell’abitazione di Piuri, in via Monte Rosa 22.

(foto: i tanti cittadini radunati fuori dalla chiesa di San Siro a Misinto per il funerale di Bruno Piuri)

