GERENZANO – “Non il classico oratorio feriale, ma sarà una sorta di centro estivo”. Così all’oratorio San Filippo Neri spiegano la proposta estiva.

“La nostra diocesi, ha deciso di rendersi vicino e fare compagnia ai ragazzi con una proposta che prenderà il nome di Summer Life. Purtroppo per le grandi restrizioni e norme da dover, giustamente applicare per la sicurezza di tutti, la proposta non si può estendere a tutti bambini e ragazzi, adolescenti come avveniva in passato, ma sarà rivolta solo ai ragazzi delle scuole medie”.

Si svolgerà da lunedì 29 giugno a venerdì 17 luglio, una possibile quarta settimana verrà valutata in base alle richieste, riguarderà solo il pomeriggio dalle 14 alle 17.30. I ragazzi saranno divisi in gruppi da 10 con un adulto responsabile e tre animatori, tutte le varie attività che scandiranno la giornata: preghiera, attività di laboratorio e giochi verranno effettuate solo all’interno del proprio gruppo con i distanziamenti necessari.

“È un impegno che richiede un grande sforzo, possibile anche per i volontari che si sono resi disponibili, ma l’intento e il desiderio è quello di poter dare una sorta di continuità con la proposta educativa che l’oratorio offre durante tutto l’anno”.

(foto archivio)

27062020