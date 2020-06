SARONNO / MISINTO – Questo pomeriggio il funerale di Bruno Piuri di Misinto, ucciso sabato scorso da un vicino a colpo di pistola; la comunità è pronta a stringersi alla famiglia del presidente del corpo bandistico misintese.

Sono in tutto +26 i nuovi casi positivi al coronavirus nella province locali, fra Varesotto (+8), Comasco (+9) e Brianza (+9). Il tutto in un venerdì nel quale a livello regionale si sono registrati altri +156 nuovi casi, anche se in molti frangenti si tratta di persone “debolmente positive”. Ancora una volta spicca il dato della provincia di Bergamo, il più alto della Lombardia: +44; segue quella di Milano. In zona +0 nelle Groane e nel Tradatese.

E’ arrivato il caldo ed in tanti pensano ad un tuffo in piscina; ecco come andare in quella di Saronno, su prenotazione.

Fase 3, riapre l’hotel Grand Milan di via Varese a Saronno.

Donazione: l’opera d’arte di Francesco Fazio frutta 1000 euro per la Caritas.

