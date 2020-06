Oggi pomeriggio la presentazione, con la protagonista, “Ivonne, una vita da partigiana”

SARONNO – Si terrà oggi pomeriggio alle 16 la presentazione del libro “Ivonne, una vita da partigiana” dedicato alla figura di Ivone Tebbi.

All’auditorio “Aldo Moro” in viale Santuario saranno presenti Ivonne Trebbi, i coautori (Andrea Favia, Claudio Castiglioni, Claudio Favia, Eleonora Taglia, Giordana Basile, Mariella Misdea), Nicoletta Bigatti, Renato Franchi con il Coro.

La biografia di Ivonne Trebbi si compone di due parti: “La prima, dalla nascita alla Liberazione, sotto forma di intervista, rilasciata dalla protagonista nella casa di Saronno nel febbraio del 2019, raccolta e trascritta da Eleonora e Andrea, quest’ultimo creatore anche della parte audiovisiva. La seconda, dal 1946 ai giorni nostri, in forma discorsiva, nel racconto che Maria ha pensato di tessere, secondo una linea del tempo che ha visto Ivonne crescere professionalmente e come donna, inserendone le tappe fondamentali raccontate e descritte con dovizia di particolari dalla stessa protagonista. A Claudio C. il compito di ricercare fonti e tenere i contatti telefonici.

A Giordana e Claudio F. la supervisione e l’attenta ricerca di fonti iconografiche. Un lavoro di squadra, realizzato con spirito di collaborazione, desiderio di conoscere, piacere di condividere, tutto sotto un comune denominatore: Amicizia”