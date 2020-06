SARONNO – E’ l’Amministrazione comunale, che pur ha concesso l’uso della sala e il patrocinio, l’unica assente oggi pomeriggio alla presentazione del libro dedicato ad Ivonne Trebbi.

E’ il primo incontro all’auditorium Aldo Moro dopo il lockdown e Saronno non ha voluto mancare. Le misure di sicurezza (mascherine, igienizzante, posti assegnati) non hanno scoraggiato i saronnesi. Tanti anche gli esponenti della società civile e del mondo politico dal candidato sindaco Augusto Airoldi, all’ex primo cittadino Luciano Porro, dal consigliere comunale Franco Casali agli ex assessori Valeria Valioni e Giueppe Nigro.

“Il primo ingrediente di questa storia è il coraggio – ha esordio la moderatrice – aveva 15 anni quando ha iniziato. Un’età in cui oggi consideriamo li consideriamo ancora bambini. E poi c’è tanta umanità, il saper comprendere anche in un momento così difficile le sofferenze degli altri cercando di alleviarle”.