MILANO – Come già comunicato nei giorni scorsi, l’agenzia di stampa regionale, Lombardia notizie, diffonde i dati relativi al Coronavirus secondo lo schema previsto dal ministero della Salute. Oggi +97 nuovi casi sul territorio regionale, dei quali una trentina solo “debolmente positivi”. Scende ancora il numero delle persone ricoverate in ospedale.

Ecco i dati:

– i tamponi effettuati: 8.119

totale complessivo: 1.022.440

– i nuovi casi positivi: 97 (di cui 22 a seguito di test

sierologici e 31 “debolmente positivi”)

– i guariti/dimessi: 111

totale complessivo: 66.175 (63.699 guariti e 2.476 dimessi)

– in terapia intensiva: 43 (-)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 323 (-92)

– i decessi: 13

il totale complessivo dall’inizio della pandemia è di 16.639.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

28062020