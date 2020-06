SARONNO – I contagi da coronavirus a Saronno? L’ultimo dato ufficiale è quello di venerdì 26 giugno, fonte Regione Lombardia, fa riferimento a 239 persone contagiate dall’inizio della pandemia. ‘Ma quanti sono i casi attivi oggi sul territorio? Quanti sono in sorveglianza? Ci sono stati nuovi contagi? Gli ultimi da dove “provengono”? Da famiglia di persone contagiate, dalle residenze anziani o da altre situazioni? E quanti sono oggi i decessi? Sono tutte informazioni che gli altri sindaci della zona forniscono puntualmente e dettagliatamente ai loro concittadini, perché a Saronno continua a non succedere?” A domandarselo, ed a domandarlo a nome di tanti cittadini che a lui si sono rivolti per avere informazioni, è il consigliere comunale indipendente Francesco Banfi.

Che prosegue: “Fornire queste informazioni è segno di rispetto ed attenzione per i concittadini, ed è utile per sensibilizzare al rispetto delle regole, anche alla luce degli assembramenti che si sono visti nel centro storico di Saronno nelle notti scorse, solo qualche giorno fa. A Fagioli voglio ribadirlo: si può fare, nel pieno rispetto di tutte le esigenze di privacy. Prenda l’esempio del vicino Ivano Campi di Gerenzano, ad esempio; o dei leghisti Roberta Crippa di Ceriano Laghetto o Loredana Pizzi di Lazzate!”

(foto: il consigliere comunale indipendente Francesco Banfi in piazza Libertà)

28062020