SARONNO / TRADATE / GROANE – Ancora da definire la “location” dei +10 nuovi casi di positività da coronavirus emersi in base ai dati più aggionati – che risalgono a ieri sera – nel Varesotto (e, in proposito, non guasterebbe una comunicazione immediata riguardo alla casistica dei singoli comuni, nel segno della trasparenza sempre sottolineata dall’ente regionale); è comunque da rilevare un trend ormai consolidato in ambito lombardo, che fa segnare magari non sempre una diminuzione dei casi giornalieri registrati, ieri +77 ovvero circa la metà del giorno prima, ma anche e soprattutto una diminuzione dei casi “gravi”. In generale, si tratta per molti di una “debole positività”, la cui contagiosità è da dimostrare; ed in generale di persone per le quali non è richiesto il ricovero ospedaliero, men che meno in terapia intensiva, come avveniva nei momenti più acuti dell’emergenza coronavirus. Intanto Turate è ufficialmente covid-free.

Riepiloghiamo, in base ai dati più aggiornati, la situazione nei comuni della zona, con il numero totale delle persone sin qui contagiate:

Saronno 239

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 104

Gerenzano 31

Cislago 37

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 30

Bregnano 22

Solaro 71

Ceriano Laghetto 27

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 221

Limbiate 198

Barlassina 46

Tradate 127

Venegono Inferiore 22

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 320

Busto Arsizio 400

Gallarate 260

(foto: una immagine serale del centro di Saronno)

28062020