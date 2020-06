Ex asilo, Ciceroni (Ob Sar): “Va bene perservare ma serve una destinazione per evitare anni di degrado”

SARONNO – “Le nostre città pullulano di edifici che vengono lasciati all’incuria ed il cui stato di progressivo abbandono non è utile a nessuno: è necessario, perciò, formulare una proposta di destinazione d’uso per l’intero patrimonio pubblico della città, valutandone la posizione, la possibile funzionalità, il valore artistico e architettonico, essendo consapevoli dell’impossibilità economica di mantenere tutti gli immobili con un fine pubblico”.

Inizia così il commento della candidata sindaco Novella Ciceroni, sostenuta da Obiettivo Saronno, sul vincolo che tutelerà l’ex asilo di via Manzoni e via Roma.

“La proposta di Obiettivo Saronno è quella di concentrare gli sforzi su Palazzo Visconti e una eventuale integrazione con la vicina Villa Gianetti che, dal nostro punto di vista ha un maggior valore estetico e architettonico.

Per quanto riguarda la ex-Asl, riteniamo che porre vincoli senza avere un’idea di utilizzo di un immobile può significare la persistenza di non utilizzo dell’edificio stesso per anni e, quindi, il suo degrado: pensiamo sia doveroso conservare il contesto architettonico in cui l’immobile si inserisce in via Manzoni e in via Roma, evitando di snaturarlo rendendo possibile la costruzione di un palazzo di 10 piani, ma valutandone una finalità privata, se ciò sarà possibile”.

