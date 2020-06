SARONNO – Si rinnova stamattina domenica 28 giugno nella comunità pastorale Crocifisso risorto il tradizionale incendio del pallone della patronale della parrocchia Prepositurale.

QUI LA DIRETTA DELLA MESSA SOLENNE DELLE 10

La festa liturgica dei santi Pietro e Paolo, patroni della parrocchia di piazza Libertà nel cuore di Saronno, ricorre il 29 giugno e come tradizione la domenica si tiene il rito dell’accensione del “pallone” simbolo e richiamo del “martirio dei patroni, cioè della loro testimonianza al Vangelo fino a subire la morte per Cristo”. In sostanza prima della celebrazione viene bruciato (in tutta sicurezza) un pallone di ovatta posto sopra l’altare.

Pur rispettando tutte le disposizioni anticovid, dal distanziamento al contigentamento degli ingressi, si rinnoverà l’incendio del pallone. “Amiamo la nostra chiesa, così accogliente e funzionale anche in questo tempo di emergenza – si legge sull’informatore parrocchiale – E così presente anche nelle nostre case con le trasmissioni audio/video di Radiorizzonti e della ripresa in Facebook fatta da ilSaronno”.

