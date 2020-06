Calcio, Pietro Dozio nuovo presidente dell’Airoldi Origgio

ORIGGIO – Passaggio di testimone all’Airoldi Origgio Calcio: il nuovo presidente è Pietro Dozio, che ha preso posto di Pierangelo Meazza, per tanti anni al timone del club sportivo del basso varesotto. Ad annunciare la novità lo stesso Dozio con un messaggio a tesserati e tifosi.

Si sono svolte le elezioni del presidente del settore calcio della Polisportiva che hanno sancito la fine del mandato di Pier dopo ben otto anni di presidenza. In qualità di subentrante vorrei ringraziare il presidente uscente per tutto quelle che ha fatto in questi anni e per quanto ha dato e, sia chiaro, ancora darà alla Polisportiva Airoldi Origgio.

Tutti voi avete potuto apprezzare il suo massimo impegno nel portare avanti il nostro ideale di calcio che ormai da diversi anni si prefigge lo scopo di mettere i bambini al centro del progetto e sicuramente questa sarà la strada che continueremo a percorrere. Pur sapendo che sarà difficile sostituire Pier, mi impegnerò perché la questa idea diventi sempre più importante e prevalente nella nostra se pur piccola ma vitale realtà sportiva. Per fare tutto ciò naturalmente ho bisogno del supporto di tutti voi che spero vogliate darmi, soprattutto in questo momento di grandi difficoltà legate alla situazione contingente. Rinnovo i miei ringraziamenti a Pier e conto su tutti voi per un continuo miglioramento della nostra Airoldi Calcio. Grazie a tutti.

Pietro Dozio

La formazione maggiore dell’Airoldi milita in Seconda categoria; alle spalle un ampio settore giovanile.

